Этой ночью Россия нанесла удар дронами по селу в Верхнесыроватской общине Сумской области. Об этом заявил глава ОВА Олег Григоров.

Погибли трое людей, среди них восьмилетний мальчик, тело которого извлекли из-под завалов разрушенного дома.

Также погибли мужчина и женщина.

"Удар унес жизни людей из разных семей. Все они жили на одной улице. Искренние соболезнования их близким", - написал Григоров.

Еще троих людей вытащили из-под завалов, один – в тяжелом состоянии.

Разрушены и повреждены дома. После попадания вспыхнул пожар.

"Циническая атака повлекла за собой масштабные разрушения в жилом секторе. На территории шести частных домовладений одновременно горело около 15 построек", - написали в ГСЧС.

Напомним, вчера ночью россияне ударили по Киеву и Киевской области ракетами и дронами. В результате попадания российской ракеты в жилой дом в столице погибли 9 человек.

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