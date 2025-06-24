Армия РФ нанесла удар по Днепру баллистическими ракетами, вследствие чего частично разрушены дома, больницы, школы и детский сад.

Об этом сообщают председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и мэр города Борис Филатов.

По их данным, пострадали 14 учреждений образования, городская больница и поликлиника, общежитие, админздание, объекты гражданской инфраструктуры, частный сектор. В городе возник пожар.

По предварительной информации, один человек погиб, минимум 20 ранены.

"Попал агрессор и по городу Самар. Детали уточняем", - написал Лысак, добавив, что там двое погибших.

При этом в пресс-службе Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям заявили, что во время атаки РФ от взрывной волны пострадал поезд, курсирующий по маршруту "Одесса-Запорожье".

"Во время атаки на Днепр взрывная волна, предварительно, задела поезд", - сообщили в ГСЧС.

В "Укрзализныце" подтвердили, что при ударе был поврежден поезд №52.

"На место оперативно прибыли спасатели и бригады скорой помощи. Пассажиров оперативно перевели в укрытие, поскольку воздушная тревога в регионе продолжается", - говорится в сообщении.

В компании уточнили, что обошлось без жертв среди пассажиров и работников железной дороги.

Поезд заменили, чтобы доставить людей до Запорожья.

Напомним, сегодня ночью Россия нанесла удар дронами по селу в Верхнесыроватской общине Сумской области. Погибли три человека, среди них ребенок.

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