В боевой бригаде у границ Днепропетровской области сменили командира. Фото
У 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведёт бои у границ Днепропетровской области, поменялся командир.
Об этом сообщается на странице подразделения в Фейсбуке.
Вместо Александра Охрименко подразделение возглавит Роман Рейтор.
До этого Рейтор занимал должность начальника штаба 59-й отдельной штурмовой бригады.
Напомним, на ряде участков войска РФ приблизились к границам Донецкой области, предпринимая наступательные действия в сторону Днепра.
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