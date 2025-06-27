У 72-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которая ведёт бои у границ Днепропетровской области, поменялся командир.

Об этом сообщается на странице подразделения в Фейсбуке.

Вместо Александра Охрименко подразделение возглавит Роман Рейтор.

До этого Рейтор занимал должность начальника штаба 59-й отдельной штурмовой бригады.

Напомним, на ряде участков войска РФ приблизились к границам Донецкой области, предпринимая наступательные действия в сторону Днепра.

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