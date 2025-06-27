В пятницу, 27 июня, в Украине идет 1220-й день войны с Россией.

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Последние новости

09:59 Воздушные силы Украины подтверждают, что основной целью ночной массированной атаки РФ был Староконстантинов, где расположен аэродром.

Не удалось сбить или подавить 4 "Шахеда" из 363 и 2 "Кинжала". Все 6 "Калибров" сбили.

Зафиксированы прямые попадания в 3 локациях, а падение обломков в 8.

09:44 В Днепре уже 21 погибший после ракетного удара 24 июня, сообщает ОВА.

09:09 Над центром Донецка летают дроны, слышна одиночная стрельба по ним.

08:13 Звуки ночной стрельбы по "Шахедам" в Киеве.

08:09 В заявлении ЕС о поддержке Украины, которое вчера заблокировала Венгрия, шла речь о двух основных вещах.

Первая - начало официальных переговоров с Киевом по вступлению в Евросоюз. То есть, теперь эти переговоры не начнутся, пока Будапешт не отменит вето. При этом с Молдовой переговоры стартуют.

Также заблокирована и общая финансовая поддержка Украины со стороны ЕС, пишет "Радио Свобода".

08:05 Венгрия и Словакия вчера заблокировали 18-й пакет антироссийских санкций, требуя изменить план Еврокомиссии по отказу от энергоносителей из РФ.

Об этом сообщает DW.

Напомним, этот план предусматривает отказ от газа и нефти из России до 2027 года.

Обе страны ранее не смогли заблокировать этот план на уровне Евросоюза. Но теперь требуют обсудить его с ними, а пока отказываются поддерживать новые санкции против РФ.

В частности, венгры и словаки выступают против запрета на импорт российского газа, доля которого в той же Венгрии до сих пор составляет 19%.

При этом еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен заявил, что Еврокомиссия не даст странам ЕС компенсаций за отказ от российского газа.

08:00 Россияне нанесли по меньшей мере 6 ударов БПЛА по Запорожью, сообщает глава ОВА Иван Федоров.

Повреждены здания промышленного предприятия, а также территория гаражного кооператива. В результате атаки произошли пожары.

07:39 Всю ночь в Хмельницкой области звучали взрывы, были они и под утро.

По данным ВСУ, регион атаковали как ракеты (предположительно, "Кинжал"), так и беспилотники. Паблики пишут о налёте на аэродром в Староконстантинове.