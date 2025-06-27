Елена Бережная, которую в декабре украинский суд приговорил к 14 годам за государственную измену, вышла из СИЗО.

Её дело сейчас слушается в аппеляции, на время которой суд отпустил Бережную под залог в 302 тысячи гривен в связи с состоянием здоровья (на одном из заседаний у нее произошел инсульт, и ее госпитализировали).

Также в апреле 69-летняя Бережная выиграла иск в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), который признал ее задержание три года назад неправомерным, как и ее безальтернативное содержание под арестом.

Бережная после освобождения из СИЗО заявила, что выходит "после трёх с половиной лет пыток, унижений, оскорблений, унижений и просто попыток стереть собственное достоинство. Но это не получилось у нашей власти. Я продолжила борьбу, находясь в изоляторе и не только боролась за себя".

Ее обвинили в госизмене на основании письма постпреду РФ в ООН Небензе, которое тот 28 марта 2022 года процитировал на сессии Генассамблеи. По версии прокуратуры, Бережная писала о том, что «народ Украины поддерживает "спецоперацию", о том, что в Украине начались мародерства, убийства, грабежи, а также как что политики официально призывают "убивать россиян".

Сама она обвинения отрицает, заявляя, что занималась деятельностью по защите прав русскоязычного населения и преследуемых властью лиц.

Елена Бережная - мать погибшей в августе 2917 года Ирины Бережной, которая разбилась в авто на пути из Хорватии в Италию за неделю до своего 37-летия. Полтора года спустя мы писали об обысках СБУ у ее матери.