Дональд Трамп заявил, что "что-то должно произойти" в ближайшее время по вопросу мирного урегулирования в Украине.

Таким образом президент США вспомнил недавний телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, который предлагал ему свою помощ по урегулированию в Иране.

"Что касается России, мы над этим работаем. Президент Путин позвонил мне и сказал: «Я хотел бы помочь вам с Ираном». Я ответил: «Окажи мне услугу – с Ираном я справлюсь сам, помоги с Россией. Нам нужно урегулировать этот вопрос». И я думаю, что на данном направлении что-то должно произойти", – заявил президент США во время брифинга в Белом доме.

Ранее мы сообщали, что ряд европейских чиновников в частных беседах выразили недовольство подхалимажем и раболепием в исполнении первых лиц государств и чиновников по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите НАТО в Гааге, сообщает Politico.

Президент США заявил, что "Израиль и Иран так давно воюют, что уже не знают, что, бл@ть, они делают". Последнее время Трамп не стесняется в выражениях и пользуется своим положением на полную.

Оценивая ситуацию в Украине, президент США назвал Киев и Москву двумя яростно дерущимися в парке детьми, которых сложно разнять.