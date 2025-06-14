Глава Кремля Владимир Путин провел разговор с президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков.

Беседа длилась около 50 минут и, по словам Ушакова, была "полезной".

По информации Ушакова, Трамп назвал ситуацию вокруг Израиля и Ирана "весьма тревожной", но в то же время оценил удары ЦАХАЛ как "эффективные". Путин осудил атаку Израиля на Иран, заявив о готовности Москвы выступить посредником между этими странами. Кроме того, оба собеседника не исключили возможности возвращения к переговорам по иранской ядерной программе.

Касаясь российско-украинского конфликта, Трамп выразил заинтересованность в скорейшем окончании боевых действий. Путин подтвердил свою готовность продолжать переговоры с Украиной после 22 июня и проинформировал президента США, как проходят обмены пленными с Киевом.

Также в ходе разговора Путин поздравил Трампа с днём рождения.

Оба президента "выразили удовлетворение положительными личными отношениями", заявил Ушаков.

В свою очередь Трамп подтвердил свой разговор с Путиным.

"Президент Путин звонил сегодня утром, чтобы очень любезно поздравить меня с днем рождения", - сообщил Трамп, которому исполняется 79 лет.

"Но что более важно - чтобы поговорить об Иране, стране, которую он очень хорошо знает. Мы говорили долго. Намного меньше времени было потрачено на Россию/Украину, но это на следующую неделю", - добавил он.

"Он считает, как и я, что эта война Израиля и Ирана должна закончиться, а я объяснил, что и его война [с Украиной] должна закончиться", - заключил Трамп.

Напомним, Путин поговорил с Нетаньяху и Пезешкианом, предложив стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

Ранее в Кремле оценили разговор Путина и Трампа, имевший место пред этим.