Президент США Дональд Трамп заявил о своем разочаровании в России и Украине.

Об этом он сказал в Белом доме.

"Я очень близко к этой ситуации. Я очень разочарован Россией, но разочарован и Украиной, потому что, как мне кажется, можно было достичь договорённостей. Они теряют по пять–шесть тысяч человек в неделю – в основном солдат, но и мирных жителей, потому что города снова обстреливают ракетами. Каково это – жить в доме и думать, что ракета вполне может попасть в твоё здание вечером? Это ужасно. Должно быть, ужасно жить в таких условиях. Но я уверен, мы с этим справимся. Просто разочарован, что до сих пор не закончили", – сказал президент США.

Он уже не раз делал подобные заявления. Так, в марте Трамп выразил свое недовольство относительно заявлений обеих сторон украинского конфликта.

Между тем война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. В Украину вернули тела 1212 погибших защитников. Россияне продвинулись к югу от Константиновки, в районе села Яблоновка, сообщает Deep State. Также армия РФ продвинулась у границы Днепропетровской области, в районе Богдановки и Троицкого.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play