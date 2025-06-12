Президент США Дональд Трамп заявил о конце прогресса в переговорах между Украиной и Россией. Об этом он рассказал в интервью программе Pod Force One.

На вопрос, какие козыри есть у США, чтобы заставить обе стороны окончить войну, Трамп ответил, что они теряют пять тысяч военных еженедельно.

"Возможно, ему (Путину - Ред.) безразлично, я начинаю думать, что ему безразлично. Он теряет многих солдат, как и Украина. Мы увидим, что будет дальше. Мы достигли определенного прогресса, и вдруг они бомбят то, что не должны были бомбить. И это конец прогресса", - сказал Трамп.

Он не пояснил, кого имеет в виду в последних двух предложениях.

Почему зашли в тупик переговоры о мире, мы анализировали в отдельном материале.

Ранее президент США заявил, что война России против Украины – это "война беспилотников", а дроны являются мощным и современным оружием.

Война в Украине идет 1205-й день. Следим за последними новостями и ключевыми событиями 12 июня 2025 года в обновляемом онлайне.

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