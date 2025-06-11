Трамп заявил, что война России против Украины – это "война беспилотников", а дроны являются мощным и современным оружием.

Об этом он сказал в ходе подкаста Pod Force Onе, проводимого обозревателем газеты New York Post Мирандой Дивайн.

"Дроны – это новая вещь. Новое популярное оружие. Если посмотреть на эту ужасную войну между Россией и Украиной, которую мы пытаемся остановить, то увидите, что это – война беспилотников", – отметил Трамп.

По его словам, дроны показали себя как "быстрые и умные" системы, и ещё три года назад никто и представить не мог, что роботизированные системы станут столь влиятельными на поле боя.

"Это удивительно. Кто бы мог подумать, что беспилотник окажется столь мощным оружием! Но он заменяет множество других видов вооружений, даже самолёты", – подчеркнул Трамп.

Американский лидер добавил, что как Украина, так и Россия активно применяют беспилотники на уровне, "о котором никто и не думал, что это возможно".

Ранее Трамп поставил в пример беспилотники Ирана, заявив, что США "нужно быстрое смертоносное оружие".

Война в Украине продолжается 1204-й день. Последние новости с ключевыми событиями 11 июня 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. По данным военного обозревателя Deep State, армия РФ существенно продвинулась в Сумской области и перерезала основную логистику снабжения Юнаковки, захватив участок трассы западнее села. Также продвижение неприятеля зафиксировано в Запорожской области (район населённого пункта Малиновка).

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