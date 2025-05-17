Россияне усовершенствовали ударные беспилотники "Герань" (аналог иранских "Шахедов").

Об этом пишут военные паблики РФ.

Двигающая система дронов доработана таким образом, чтобы проходить линию наземного боевого соприкосновения на повышенной высоте (три километра) и скорости свыше 200 км/ч. Это снижает вероятность поражения прифронтовыми мобильными огневыми группами. "Герани" также получили возможность внезапного снижения.

Скорость падения на этапе пикирования с двух километров достигает 400 км/ч. Масса боевой части увеличена с 50 до 90 килограмм.

Дроны оснащены новой элекотроникой, которая, как утверждают в РФ, преодолевает поставленные США системы РЭБ. Заявляется также, что беспилотники с такими характеристиками уже представляют угрозу для истребителей.

Некоторые паблики пишут, что также создан новый вариант "Шахеда" – "Герань-3". Прототип обладает ещё более совершенными характеристиками по скорости движения (до 600 км/ч), пикирования (700 км/ч), а также высоте полёта (свыше 9 км).

Как утверждается, модель уже запущена в массовое производство – при этом российские наблюдатели говорят о том, что "Герань-3" значительно дороже и сложнее в производстве из-за использования реактивного двигателя.

Напомним, СМИ писали, что вместе с расширением госфинансирования в РФ начался бум дроностроения.

Ранее в Воздушных силах ВСУ объяснили, почему стало сложнее сбивать российские ракеты.