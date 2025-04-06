Юрий Игнат. Фото: Фейсбук

Сбивать российские "Искандеры" и "Кинжалы" стало сложнее, поскольку неприятель их модернизирует.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Фейсбуке, комментируя сегодняшний удар РФ по Украине.

"После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты – сбивание "Кинжалов", "Искандеров". Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты", – сказал он.

По словам Игната, наиболее эффективно по российской баллистике работает американская система ПВО Patriot, когда же такие ЗРК как NASAMS и IRIS-T уже не справляются с подобными угрозами.

Начальник управления коммуникаций ВС ВСУ также подтвердил, что сегодня из шести баллистических ракет сбили только одну. Попадания были зафиксированы в том числе в Киевской области. Зеленский после сегодняшнего удара баллистикой призвал Запад дать Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Снимок сообщения в Фейсбуке

Напомним, один из последних ударов россиян был нанесён по жилому микрорайону Кривого Рога, от чего погибли десятки мирных жителей, в том числе дети. 

Война в Украине продолжается 1138-й день. Последние новости с главными событиями 6 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в Торецке и в Запорожской области. Вчера в Киеве украинские военные с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции обсудили размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны. В то же время, президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск в Украину. 

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