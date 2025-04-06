Сбивать российские "Искандеры" и "Кинжалы" стало сложнее, поскольку неприятель их модернизирует.

Об этом заявил начальник управления коммуникаций Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат на своей странице в Фейсбуке, комментируя сегодняшний удар РФ по Украине.

"После появления у нас систем Patriot начали показывать хорошие результаты – сбивание "Кинжалов", "Искандеров". Сейчас это делать сложнее, ведь враг модернизирует баллистические ракеты", – сказал он.

По словам Игната, наиболее эффективно по российской баллистике работает американская система ПВО Patriot, когда же такие ЗРК как NASAMS и IRIS-T уже не справляются с подобными угрозами.

Начальник управления коммуникаций ВС ВСУ также подтвердил, что сегодня из шести баллистических ракет сбили только одну. Попадания были зафиксированы в том числе в Киевской области. Зеленский после сегодняшнего удара баллистикой призвал Запад дать Украине больше систем противовоздушной обороны Patriot.

Напомним, один из последних ударов россиян был нанесён по жилому микрорайону Кривого Рога, от чего погибли десятки мирных жителей, в том числе дети.

Война в Украине продолжается 1138-й день. Последние новости с главными событиями 6 апреля 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Накануне Deep State сообщил, что российские войска продвинулись в Торецке и в Запорожской области. Вчера в Киеве украинские военные с начальниками генеральных штабов Великобритании и Франции обсудили размещение западного военного контингента в Украине после окончания войны. В то же время, президент Финляндии Александр Стубб считает, что сейчас не время обсуждать ввод миротворческих войск в Украину.

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