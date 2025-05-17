Президент США Дональд Трамп похвалил иранские беспилотники и раскритиковал американский ВПК.

Соответствующее заявление прозвучало в ходе визита американского лидера в Персидский залив, передают политические телеграм-каналы.

По словам президента США, он сказал одной американской компании, что хочет много дронов и привёл в качестве примера Иран, который выпускает ударные дроны (типа "шахедов") стоимостью в 35-40 тысяч долларов, и поэтому он хочет что-то подобное. В итоге через две недели производители пришли к Трампу с дроном за 41 млн долларов.

Далее американский лидер сказал, что ему не нужны беспилотники за 41 млн долларов – он хочет дроны за 35-40 тысяч долларов, которые можно запускать тысячами.

"Это быстрое и смертоносное оружие", – добавил Трамп.

Напомним, в недавнем заялении главы США журналисты обратили внимание на смену риторики Трампа о мире в Украине.

Война в Украине продолжается 1178-й день. Последние новости с главными событиями 16 мая 2025 года – у нас в обновляемом онлайне.

Ранее мы подводили итоги предыдущего дня. Армия РФ ведёт наступление по всем направлениям, главное из которых – сумское, там неприятель задействовал 67 тысяч военных. Deep State заявляет о потере села Новое на лиманском направлении. Главой делегации в Стамбуле выступает министр обороны Рустем Умеров.

Карты вторжения, главные новости, фото и видео публикуются в нашем Telegram-канале.

Чтобы всегда быть в курсе самого важного, рекомендуем скачать наши приложения в AppStore и Google Play.