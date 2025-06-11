Президент США Дональд Трамп не планирует выходить из мирных переговоров по Украине.

Об этом заявил в интервью издание NHK президент Финляндии Александр Стубб после партии в гольф с президентом США.

"Стубб сказал, что он часто разговаривает с Трампом по телефону и что он не "видел никаких признаков" того, что Трамп выйдет из переговоров. Он сказал, что Трамп хочет мирного соглашения и пытается убедить Путина работать в этом направлении", - пишет издание.

Отметим, что две недели назад Трамп сказал, что через две недели сможет сказать, готова ли РФ к миру.

Также президент США сравнивал Украину и Россию с "дерущимися детьми", которым нужно дать время подраться.

Эти слова Трампа оспорил Владимир Зеленский. Президент Украины заявил, что они с российским лидером Владимиром Путиным "не дети на детской площадке в парке".

"Он убийца, который пришел в этот парк, чтобы убить детей", - сказал Зеленский.

Подробнее о том, зашли ли мирные переговоры в тупик, мы писали в отдельном материале.

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