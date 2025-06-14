Президент США Дональд Трамп был против ударов Израиля по Ирану и пытался убедить отложить военную операцию.

Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По словам американских чиновников, в понедельник в разговоре с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху Трамп сказал, что хочет, чтобы дипломатические усилия с Тегераном продолжались еще немного. Как на воскресенье был намечен очередной раунд переговоров с Ираном.

Несмотря на это в четверг Нетаньяху сказал Трампу, что это последний день 60-дневного срока, данного Ирану на заключение соглашения.

"Израиль не может больше ждать", - сказал Нетаньяху по словам чиновников, знакомых с содержанием разговора.

По словам представителей администрации Белого дома, Трамп ответил, что США не будут препятствовать, но подчеркнул, что американские военные не будут участвовать в наступательных операциях.

Ранее Тегеран заявил, что нанесет удары по региональным базам сторонников Тель-Авива и любой страны, которая встанет на защиту Израиля.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Тегеран атаковал в ответ. Следим за происходящем на Ближнем Востоке в нашем онлайне.