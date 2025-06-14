Тегеран нанесет удары по региональным базам сторонников Тель-Авива и любой страны, которая встанет на защиту Израиля.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника.

"Региональные базы и позиции стран, поддерживающих Тель-Авив, а также любых государств, которые попытаются защитить этот преступный режим от ответных операций Ирана, станут новыми целями Тегерана", - заявил он.

Отметим, США официально помогают Израилю поставками оружия и защитой от воздушных ударов. То есть, заявления иранских чиновников направлены напрямую против американцев.

Что примечательно, данную информацию CNN цитирует иранское госагентство IRNA.

Ранее мы анализировали, что "ассиметричный" удар по американским базам является одним из вариантов иранского ответа на израильское нападение. Технически это проще, чем атаковать Израиль, поскольку базы США намного ближе к территории Ирана.

Однако главным риском такого сценария является прямое вовлечение Вашингтона в войну против Ирана. Но если Тегеран чувствует себя готовым пойти на огромные жертвы ради того, чтобы втянуть американцев в войну, создав тем самым грандиозные проблемы для США, такой вариант исключать нельзя.

Также МИД Ирана снова назвал "бессмысленными" переговоры по ядерной сделке с участием США после нападения Израиля.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что "другая сторона действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным".

"Нельзя утверждать, что мы ведем переговоры, в то же время позволяя режиму геноцида нацеливаться на территориальную целостность Ирана", - сказал он.

Багаи подчеркнул "невообразимость" осуществления атаки Израиля без одобрения США.

"Желание Израиля всегда заключалось в том, чтобы втянуть западные стороны в кризис, и на этот раз, похоже, ему снова удалось сорвать дипломатию", - сказал Багаи.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что следующие удары по Ирану будут "еще более жесткими", и "дальше будет хуже", если Тегеран не заключит ядерную сделку.

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