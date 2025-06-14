Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Погибли 78 человек, среди них высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики. Тегеран в ответ запустил баллистические ракеты.

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11:22 Иран угрожает ударить по американским военным базам.

CNN со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника пишет, что Тегеран нанесет удары по региональным базам сторонников Тель-Авива и любой страны, которая встанет на защиту Израиля.

"Региональные базы и позиции стран, поддерживающих Тель-Авив, а также любых государств, которые попытаются защитить этот преступный режим от ответных операций Ирана, станут новыми целями Тегерана", - заявил он.

Отметим, что США официально помогают Израилю - как поставками оружия, так и защитой страны от воздушных ударов. То есть, заявления иранских чиновников направлены напрямую против американцев.

Что примечательно, данную информацию CNN цитирует иранское госагентство IRNA.

11:17 В иранском городе Шахид Чамран в результате израильского удара погибло 60 человек, среди них 20 детей.

Об этом сообщает государственное телевидение Ирана.

По информации СМИ, в результате атаки полностью обрушилось жилое здание.

10:07 "Огонь падет на них". На центральной площади Тегерана вывесили баннер с военным лозунгом.

"Да не будет, что мы ночью взойдём на их крыши; ибо наша кара - как стрела в полёте, и как дневной огонь - она падёт на них", - гласит надпись на фарси и на иврите.

09:51 Фото разрушений из пригорода Тель-Авива Решон-Ле-Циона после ночной иранской атаки.

Судя по другим кадрам, там пострадал целый квартал.

09:28 Кадры разрушений в Тель-Авиве после ночных иранских ударов.

09:08 На фоне израильских ударов по Ирану в Сети показали видео иранских подземных арсеналов с оружием.

Исламская республика выстроила целые подземные города с ракетами, беспилотниками и необходимой инфраструктурой.

Ранее в МАГАТЭ заявляли, что ядерные объекты Ирана также частично находятся под землей.

08:29 МИД Ирана назвал "бессмысленными" переговоры по ядерной сделке с участием США после нападения Израиля.

Пресс-секретарь министерства иностранных дел Эсмаил Багаи заявил, что "другая сторона действовала таким образом, что диалог стал бессмысленным".

"Нельзя утверждать, что мы ведем переговоры, в то же время позволяя режиму геноцида нацеливаться на территориальную целостность Ирана", - сказал он.

Пресс-секретарь также сказал, что "невообразимо", чтобы Израиль осуществил эти атаки без одобрения США.

"Желание Израиля всегда заключалось в том, чтобы втянуть западные стороны в кризис, и на этот раз, похоже, ему снова удалось сорвать дипломатию", - сказал Багаи.

08:11 Иранские баллистические ракеты нанесли удар по главному военному штабу Израиля, известному как "Кирьят".

"Это израильская версия Пентагона, Кирьят. И здание на этом комплексе было только что поражено. Есть значительный ущерб", - сообщил телеканал Fox News.

"Около 150 иранских баллистических ракет были нацелены на эту страну в течение всего вечера. Они нацелены не только на жилые районы, они нацелены на военные объекты", - добавил корреспондент издания в Израиле.

"Целый квартал почти полностью разрушен, стерт с лица земли. Спасательные бригады копались в завалах, пытаясь уловить тепловые сигнатуры возможных тел", - сказал журналист.

Несмотря на активные израильские и американские системы противоракетной обороны, включая "Железный купол", "Пращу Давида", "Стрелу", "Пэтриот" и THAAD, ракеты все же прорвались, пишет Fox.

"Мы видели, как ракеты врезались в землю, причинив значительный ущерб", - добавил корреспондент.

06:45 Видео момента удара и последствий атаки в пригороде Тель-Авива.

Иранская ракета попала в жилой квартал - разрушены несколько домов, один полностью завален. Известно о 63 пострадавших, один погиб.

Jerusalem Post и другие источники сообщают, что ударом также была задетая зона, связанная с минобороны Израиля.

По данным Al Hadath, Иран за ночь выпустил по Израилю ещё три ракетных залпа.

01:44 Видео прилётов по Израилю в ходе третьей волны иранских ударов.

01:32 Ещё кадры ударов по Тель-Авиву иранскими ракетами.

01:23 Вновь под ударом Тель-Авив. Также пишут об ударах по Хайфе и Иерусалиму.

01:10 Армия Израиля зафиксировала новый ракетный залп со стороны Ирана, населению предписано пройти в убежища. Объявлена воздушная тревога.

01:09 Израиль нанес удар по району Тегерана, где расположены дом верховного лидера Хаменеи и иранский президентский комплекс, пишет New York Times.

Также прошла информация, что поражено здание Генштаба армии Ирана, но власти ее опровергли, заявив "об успешном перехвате израильских ракет".

00:53 Израиль отрицает, что его пилот попала в иранский плен, сообщает Би-Би-Си.

Ранее иранское агентство "Тасним" сообщило, что над Ираном было сбито два израильских истребителя, а "пилот одного из истребителей, женщина, захвачена в плен".

"Фейковые иранские СМИ. Новость, распространяемая иранскими СМИ, совершенно лишена оснований", – отреагировал арабоязычный представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

00:50 Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами ближневосточного региона, заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани.

Напомним, сегодня по просьбе Иравани собрался Совбез ООН для обсуждения атаки Израиля на Иран.