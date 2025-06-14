Иранские баллистические ракеты нанесли удар по главному военному штабу Израиля, известному как "Кирьят". Об этом сообщил телеканал Fox News.

"Это израильская версия Пентагона, Кирьят. И здание на этом комплексе было только что поражено. Есть значительный ущерб", - сообщил телеканал.

"Около 150 иранских баллистических ракет были нацелены на эту страну в течение всего вечера. Они нацелены не только на жилые районы, они нацелены на военные объекты", - добавил корреспондент издания в Израиле.

"Целый квартал почти полностью разрушен, стерт с лица земли. Спасательные бригады копались в завалах, пытаясь уловить тепловые сигнатуры возможных тел", - сказал журналист.

Несмотря на активные израильские и американские системы противоракетной обороны, включая "Железный купол", "Пращу Давида", "Стрелу", "Пэтриот" и THAAD, ракеты все же прорвались, пишет Fox.

"Мы видели, как ракеты врезались в землю, причинив значительный ущерб", - добавил корреспондент.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Погибли около 80 человек, среди них высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики. Тегеран атаковал в ответ.

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