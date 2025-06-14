Нападение Израиля на Иран вызвало опасения среди судовладельческих компаний, что Тегеран может ответить закрытием прохода через Ормузский пролив.

Об этом сообщает новостной сайт, Loadstar ориентированный на морских грузоперевозчиков.

Также обсуждается угроза того, что йеменские хуситы вновь могут начать атаковать суда в Баб-эль-Мандебском проливе.

Причиной беспокойства в том, что через эти два пролива проходит огромный поток нефти и СПГ.

Ранее "Страна" писала о том, что Иран может закрыть Ормузский пролив в качестве ответа на удары Израиля.

Это сильный рычаг влияния. Но такие действия могут побудить американцев вмешаться в войну. Кроме того, это настроит против Тегерана страны Персидского залива.

Напомним, в ночь на 13 июня Израиль нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших – командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Тегеран пообещал, что ответит на действия Израиля "жёстким возмездием" и поднял красный флаг мести.

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