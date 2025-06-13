Иран утверждает, что в ходе отражения атаки Израиля смог сбить три самолета, в том числе два самолёта пятого поколения F-35. Один пилот взят в плен.

Иранское агентство Tasnim уточняет, что взята в плен женщина-пилот сбитого израильского самолёта.

Где были сбиты самолеты, не сообщается.

Израиль этих потерь не подтверждал и даже опроверг взятие в плен пилота.

"Фейковые иранские медиа. Новость, распространяемая иранскими изданиями, совершенно лишена оснований", – отреагировал арабоязычный представитель Армии обороны Израиля Авихай Адраи.

Как мы сообщали, Иран также нанес ответный удар по Израилю. Из сотен выпущенных ракет некоторые прилетели по Тель-Авиву, в частности, правительственному комплексу.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран сразу пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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