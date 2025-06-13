Ядерный объект в иранском Натанзе подвергся воздействию, но уровень радиации в норме.

Об этом говорится в заявлении главы МАГАТЭ Рафаэля Гросси, размещенном на сайте агентства.

"В настоящее время компетентные иранские органы подтвердили, что объект обогащения в Натанзе подвергся воздействию и что повышенных уровней радиации нет. Они также сообщили, что в настоящее время объекты в Исфахане и Фордо не подверглись воздействию", – заявил Гросси.

На Совете Безопасности ООН глава МАГАТЭ Гросси доложил, что надземный завод в Натанзе по обогащению урана уничтожен израильским ударом. Однако, по его словам, нет никаких признаков атаки на подземные обогатительные цеха в Натанзе, хотя атака на источник питания могла повредить работу центрифуги.

Также Гросси подтвердил дневную информацию о том, что присутствует радиационное и химическое загрязнение внутри объектов в Натанзе.

Иранское же агентство по атомной энергии сообщило, что повреждения, нанесенные в пятницу израильскими ударами по двум ядерным объектам в Фордо и Исфахане, не масштабны.

"В случае Фордо ущерб ограничивался местами, которые не вызывали разрушений в городе Фордо… В Исфахане также были атаки в нескольких точках, связанных со складами, которые загорелись. Ущерб не был масштабным, а в смысле заражения повода для беспокойства нет", – сообщил представитель ведомства.

Любое повреждение ядерных объектов Ирана грозит "катастрофическими" последствиями, в том числе и за пределами ближневосточного региона, заявил постпред Ирана в ООН Амир Саид Иравани.

Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Среди погибших - командующий Корпусом стражей исламской революции Салами и начальник Генштаба. Иран пообещал, что Тегеран ответит на действия Израиля "жестким возмездием".

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