Ряд европейских чиновников в частных беседах выразили недовольство подхалимажем и раболепием в исполнении первых лиц государств и чиновников по отношению к президенту США Дональду Трампу на саммите НАТО в Гааге, сообщает Politico.

В качестве примера издание приводит слова генсека Альянса Рютте, назвавшего Трампа "папочкой" (Daddy - англ.).

"Люди очень смущены. Да, в целом саммит прошел успешно. Но подхалимство явно было чрезмерным", – сказал один европейский чиновник, пожелавший остаться анонимным.

Известно, что генеральный секретарь НАТО Марк Рютте действительно назвал президента США Дональда Трампа папочкой, говоря о его усилиях по разрешению конфликта Ирана и Израиля.

"Иногда папочке приходится использовать крепкие выражения, чтобы это прекратить", - приводят в публикации слова генсека, который таким образом отреагировал на оценку Трампом обмена ракетными ударами между Израилем и Ираном.

Президент США заявил, что "Израиль и Иран так давно воюют, что уже не знают, что, бл@ть, они делают". Последнее время Трамп не стесняется в выражениях и пользуется своим положением на полную.

Оценивая ситуацию в Украине, президент США назвал Киев и Москву двумя яростно дерущимися в парке детьми, которых сложно разнять.

"Знаете, вчера, когда я говорил с президентом Путиным, я привёл ему такую аналогию. Иногда, и, возможно, это звучит пессимистично, но бывает, что двое детей яростно дерутся в парке, они ненавидят друг друга, не хотят останавливаться. Ты пытаешься их разнять – а они не дают себя остановить. И тогда, возможно, лучше дать им немного подраться, прежде чем разнимать. Я рассказал эту аналогию Путину. Сказал: «Господин президент, возможно, придётся продолжать сражаться и страдать, потому что страдают обе стороны, прежде чем их удастся остановить». Это известная ситуация: двое дерутся, дерутся – иногда им дают немного времени, прежде чем вмешаться. Это бывает в хоккее, в спорте – судьи дают игрокам немного побороться, а потом разнимают", – сказал Трамп.