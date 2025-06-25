Власти Израиля оказались "ошеломлены" и "смущены" резкой критикой президента США Дональда Трампа, рассказал источник NBC.

"Они были удивлены, что он пошёл и сделал всё это публично, и вообще очень быстро переключился на них. Они закончили эту войну на высшем уровне, а тут такой маленький... ляп", – пояснил собеседник телеканала.

Сегодня Трамп заявиил, что Иран мог случайно запустить ракету по Израилю после объявления перемирия. Он сказал, что особенно недоволен Израилем, потому что они атаковали Иран утром большим количеством бомб - уже после объявленого прекращения огня.

"Согласен, они нарушили, но Израиль также нарушил. Как только мы заключили соглашение, они вышли и сбросили такое количество бомб, которого я раньше не видел. Я недоволен Израилем. Знаете, когда я говорю, ладно, теперь у вас есть 12 часов, вы не идете в первый час и не сбрасываете все, что у вас есть на них. Я недоволен этим. Я также недоволен Ираном. Но я действительно недоволен тем, что Израиль сегодня утром сделал. Потому что одна ракета, которая не приземлилась, которую, возможно, ошибочно выпустили, не приземлилась", - заявил Трамп.

Президент США также заявил, что ему "придётся успокоить" Израиль. После чего разразился ругательствами в адрес участников конфликта.

Израиль и Иран "так давно воюют, что уже не знают, что, бл@ть, они делают", заявил Трамп, который также обвинил обе стороны в нарушении договорённостей.

По словам источника, во вторник атмосфера в руководстве Израиля была накаленной. При этом руководство страны удовлетворено "огромными достижениями", которых добился Израиль до вступления в силу соглашения о прекращении огня.

Что значит прекращение огня на Ближнем Востоке для мира и Украины, мы разбирали в материале Трамп не захотел воевать.