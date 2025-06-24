Конгрессмен-демократ Эл Грин выдвинул резолюцию об импичменте президенту США Дональду Трампу за нанесение ударов по Ирану без консультации с законодателями.

Об этом сообщает The Hill.

Грин ссылается на статью 1, раздел 8, пункт 11 конституции США, делегирующий конгрессу право объявлять войну другим государствам.

"Одностороннее, ничем не спровоцированное применение силы президентом Трампом без разрешения или уведомления конгресса представляет собой злоупотребление властью при отсутствии непосредственной угрозы для США, что способствует вырождению американской демократии в авторитаризм", - говорится в тексте резолюции.

Между тем, как сообщает The Hill, конгресс США отклонил попытку начать процедуру импичмента Трампа.

Против инициативы выступили 344 конгрессмена – все республиканцы и 128 демократов. Лишь 79 демократов поддержали идею сместить Трампа с поста президента.

О том, что удары Трампа по Ирану могут являться основанием для импичмента, ранее заявляла конгрессвумен-демократ Александрия Окасио-Кортес.

Тем временем конгрессмен-республиканец Бадди Картер выдвинул президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. По мнению члена палаты представителей, президент США достоин награды за "исключительную и историческую роль" в прекращении "вооруженного конфликта между Израилем и Ираном и за предотвращение получения крупнейшим в мире государством-спонсором терроризма самого смертоносного оружия на планете".