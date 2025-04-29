Конгрессмен Демократической партии США от штата Мичиган Шри Танедар представил "семь статей об импичменте" против президента Дональда Трампа.

Об этом он написал на своей странице в социальной сети Х.

Он обвинил президента США в "воспрепятствовании правосудию, злоупотреблении властью, узурпации полномочий, взяточничестве и коррупции".

Среди претензий к Трампу – депортация Килмара Абрего Гарсии, мужчины, которого, по словам Танедара, ошибочно отправили в Сальвадор. А также сокращение финансирования некоторых правительственных ведомств через департамент Илона Маска без разрешения Конгресса.

Еще одной причиной является тарифная политика Трампа, которая, по словам конгрессмена, негативно повлияла на международную экономику. Танедар также упоминает давление на журналистов, нарушение свободы слова (видимо, речь о скандалах Трампа с рядом СМИ).

Кроме того, Трампу вменяется "тираническое превышение полномочий".

"Трамп пытается сконцентрировать неограниченную власть и разрушить конституционные границы президентства. В нашей стране президенты, а не короли. Это не просто проступок – это проступок, подпадающий под импичмент", – сказал Танедар.

При этом глава демократов Конгресса Хаким Джеффрис заявил, что пока даже не читал обвинений Тханедара.

"Инициатива вряд ли приведет к реальным последствиям", учитывая контроль республиканцев над Палатой представителей и Сенатом, сообщает Axios.

Напомним, другие демократы также рассматривают возможность инициирования импичмента.

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