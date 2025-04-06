Вчера в США прошли первые массовые протесты против политики Трампа с момента его избрания на второй срок.

Они были хорошо организованы и скоординированы. Их поддержали многие видные представители Демпартии США.

Очевидно, оппоненты президента оправились от первого шока и начинают постепенно "качать ситуацию", организуя уличное давление.

Эти процессы нельзя недооценивать. Мы уже писали, что у Трампа в США очень большой антирейтинг. И победил он на выборах только потому, что Демпартия выставила против него откровенно слабую кандидатуру – Камалу Харрис (слабее нее был только Байден).

Но негатив в отношении Трампа никуда не делся. Да, его поддержка сейчас находится на самом высоком уровне за все время его президентства (включая первый срок) – 47%. Но 51% выступают против него.

Ко всему этому добавляются радикальные перемены, которые проводит Трамп, чистка "глубинного государства", резкий разворот курса по многим направлениям, начало "мировой торговой войны", которая означает глобальный переворот с не очень понятными перспективами, в том числе, и для самих Штатов. Уже падает фондовый рынок, что усиливает тревожные ожидания.

В таких условиях стоит удивляться не тому, что начались протесты, а тому, что они начались столь поздно.

Впрочем, Трамп вряд ли их сильно испугается. Тем более, что у него есть и своя мощная и довольно радикальная группа поддержки. И улицу он так просто демократам не отдаст. А потому классический сценарий "Майдана" и "цветных революций" в США не сработает. Однако, внутреннее противостояние в американском обществе наверняка радикализируют, что может иметь далеко идущие последствия для стабильности государства.

Тем более, что у Трампа в госсистеме есть три слабых места, которые могут использовать его противники.

Первое – это власти штатов, значительная часть которых контролируют демократы. Второе - это суды. Третье – это Конгресс, в обеих палатах которого у республиканцев большинство, однако часть республиканцев не любит Трампа и могут переметнуться к Демпартии.

Таких не так уж и много и для импичмента не хватит, но для блокирования действий президента, через лишение его де-факто большинства в Конгрессе, этого может быть достаточно.

Скажутся ли протесты на политике Трампа в отношении Украины, может ли он занять более "проукраинскую" позицию, чтоб избежать обвинений в "работе на Путина", как это происходило во время его первого срока? Вряд ли.

В отличие от 2017-2020 годов тема Путина и Украины сейчас далеко не самая главная в перечне обвинений в адрес Трампа. Да и объективно тяжело раскрутить внутри США "зраду" вокруг намерений Трампа завершить кровопролитие в далекой стране, чтоб тратить на нее меньше денег американских налогоплательщиков. Скорее есть перспективы ужесточения "антиукраинской" линии Трампа, если Киев слишком уж явно поддержит протесты (что, кстати, не факт – Зеленский в данном вопросе скорее проявит осторожность, чтоб не нарываться на новые проблемы с Белым домом).

В то же время, эти протесты могут сказаться на другом направлении внешней политики Трампа – намерениях напасть на Иран. Здесь уже будет идти речь о непосредственном участии в войне Америки, причем в качестве ее инициатора. И если эта война не ограничится лишь точечными ударами по Ирану, если в ответ Иран нанесет удары по военным объектам США на Ближнем востоке и американская армия начнет нести ощутимые потери, а война затянется, то это враги Трампа внутри страны наверняка постараются использовать по максимуму для разворачивания против него кампании с обвинениями в "бездарном ведении войны" и "втягивании США в авантюру".

Все это увеличивает риски для войны Трампа с Ираном.

Также это делает еще более проблематичными проекты по аннексии Гренландии и Канады, которые и ранее не пользовались поддержкой большинства американцев.

Хотя, как все уже убедились, Трамп человек резкий, а потому может наплевать на любые риски и продолжать гнуть свою линию. Другой вопрос, что сопротивление этой линии будет все более жестким.