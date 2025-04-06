В субботу по всей территории США прокатилась волна протестов из-за политики президента Дональда Трампа. Акции поддержали представители Демократической партии США, которые потребовали импичмента президента.

Одной из главных причин недовольства стали экономические пошлины, введенные администрацией Трампа.

Демонстранты также выступили в защиту национальных парков и малого бизнеса, государственного образования и здравоохранения для ветеранов, права на аборт и честных выборов. Они выступили против тарифов и олигархов, теневых денег и фашизма, депортации легальных иммигрантов и Департамента эффективности правительства.

Во время выступления на митинге в Вашингтоне, конгрессмен-демократ Эл Грин заявил, что подаст представление на импичмент Трампа.

Он сравнил Трампа с "Голиафом", а себя назвал "Давидом".

"И я хочу, чтобы вы знали, господин президент: этот Давид внесет против вас статьи импичмента в течение следующих 30 дней. В течение 30 дней я вношу статьи импичмента. Я иду за вами. Господин президент, этот Давид идет за вами", - заявил конгрессмен.

Грин еще около двух месяцев назад пообещал внести представление импичмента против Трампа. Ранее он был инициатором ряда безуспешных попыток импичмента Трампу на его первом сроке.

Ранее организаторы протестов заявили, что митинги станут "крупнейшим днем ​​протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска с тех пор, как администрация начала свои стремительные усилия по наложению консервативного штампа на правительство".