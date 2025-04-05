Противники Трампа собираются сегодня выйти на улицы американских городов с протестами против его политики. Об этом сообщает Reuters.

По данным издания, на сегодня, 5 апреля, запланировано около 1200 демонстраций во всех 50 штатах США.

Во Флориде запланировано 45 различных демонстраций, в том числе вблизи резиденции Трампа и его частного гольф-клуба в Палм-Бич.

Крупнейшая из всех демонстраций ожидается в столице США на Национальной аллее.

Запланировано участие профсоюзов, экологов, групп по защите прав ЛГБТК, а также пропалестинских активистов.

По ожиданиям организаторов, митинги станут "крупнейшим днем ​​протеста против президента Дональда Трампа и его союзника-миллиардера Илона Маска с тех пор, как администрация начала свои стремительные усилия по наложению консервативного штампа на правительство".

"Дональд Трамп и Илон Маск считают, что эта страна принадлежит им. Они забирают все, до чего могут дотянуться, и бросают вызов миру", - заявляют организаторы.

Также они отмечают, что протест под дезивом "Руки прочь!" даст противникам Трампа возможность "продемонстрировать свое недовольство в ответ на масштабную перестройку американским президентом внешней и внутренней политики США посредством указов".

Напомним, в Гренландии сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против заявлений президента США Дональда Трампа о намерении аннексировать их остров.

При этом сам Дональд Трамп пригрозил организаторам студенческих протестов тюрьмой, а учебным заведениям - прекращением федерального финансирования.