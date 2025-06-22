Президенту США Дональду Трампу "не позволено единолично вести нацию в войну без стратегии". Об этом заявил лидер демократической оппозиции в сенате США Чак Шумер.

По его словам, опасность масштабной, долгой и разрушительной войны после ударов США драматически повысилась.

Также Шумер потребовал от Трампа ответить за атаку на Иран перед Конгрессом.

При этом член Палаты представителей, один из лидеров левого крыла в Демпартии США Александрия Окасио-Кортес заявил, что решение Трампа нанести удары по Ирану без одобрения Конгресса может стать основанием для импичмента.

"Катастрофическое решение президента бомбить Иран без разрешения является грубым нарушением Конституции и военных полномочий Конгресса. Он импульсивно рискнул начать войну, которая может вовлечь нас в ловушку на протяжении поколений. Это абсолютное и явное основание для импичмента", - написала Окасио-Кортес на своей странице в Х.

Американский сенатор-демократ Крис Мерфи заявил, что Иран не был близок к созданию ядерного оружия и не представлял угрозы для США, а ирано-американские переговоры могли завершиться успехом.

Он призвал Конгресс США срочно проголосовать за законопроект, лишающий Трампа полномочий втягивать страну в конфликт на Ближнем Востоке.

Напомним, США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Трамп утверждает, что они "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

В ответ на атаку лава МИД Ирана заявил, что американская атака является грубым нарушением устава ООН и международного права, будет иметь "вечные последствия" и Иран "оставляет за собой" все возможности ответа в формате самообороны.