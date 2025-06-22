США атаковали три ядерных объекта в Иране – Фордо, Натанз и Исфахан. Об этом заявил президент США Дональд Трамп.

"Все самолеты уже покинули воздушное пространство Ирана. Полный боекомплект был сброшен на основную цель – Фордо", - заявил Трамп.

Трамп опубликовал еще два поста в своей соцсети, в которых потребовал от Ирана не отвечать на американский удар и "закончить войну". Также он угрожает ещё более мощным ударом, если Иран атакует американские силы в ответ на удар США по своим ядерным объектам.

Трамп утверждает, что ядерные объекты Ирана в Фордо, Натанзе и Исфахане "полностью и безвозвратно разрушены" после ударов США.

Подтверждений этому пока нет.

Также президент США в своем обращении не исключил новые удары по Ирану, если тот не "заключит мир".

"Иран, задира Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если он этого не сделает, будущие атаки будут гораздо более масштабными и более простыми", - заявил он.

"Будет или заключен мир, или Иран ожидает трагедия, гораздо большая, чем та, которую мы наблюдали в течение последних восьми дней. У нас еще осталось много целей, которые можно уничтожить за считанные минуты", - добавил Трамп.

США использовали шесть бомбардировщиков B-2, чтобы сбросить 12 "бункерных бомб" на ядерный объект в Фордо. Об этом сказал CNN американский чиновник.

По его словам, подводные лодки также выпустили 30 крылатых ракет по двум другим объектам - Натанзу и Исфахану.

Кроме того, B2 сбросил два противобункерных снаряда на Натанз. Какие есть разрушения после ударов пока неизвестно.

В районе иранского ядерного объекта в Фордо сегодня утром зафиксированы два пожара, которые отображает спутниковый сервис NASA.

Первый появился в 2:29, второй - в 2:54 по местному времени.

Как пишет CNN, пожары были зафиксированы примерно за час до того, как Трамп объявил об ударах по Ирану.

По данным источником CBS, США связались с Ираном перед атакой, подчеркнув ограниченный характер ударов и заверив, что цель операции не связана с изменением режима в Тегеране.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал "смелым" решение Дональда Трампа нанести удар по Ирану.

Он заявил, что применение "ужасающего и праведного могущества Соединенных Штатов" против иранских ядерных объектов станет "историческим поворотом".

В то же время генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что "очень обеспокоен сегодняшним применением силы Соединенными Штатами против Ирана. Это опасная эскалация в регионе, который и так находится на грани, и прямая угроза международному миру и безопасности".

Напомним, ещё позавчера он говорил, что в течение двух недель примет решение атаковать Иран или нет. Но, уже тогда ряд СМИ и экспертов полагали, что такие заявления могут быть попыткой обмануть Иран и притупить его бдительность, а, на самом деле, удар готовился на выходные. Так и произошло.

Сценарии развития событий

1. Иран отвечает на атаку ударом по американским объектам на Ближнем востоке, перекрывает Ормузский пролив, США втягиваются в войну.

2. Тегеран берет паузу и не отвечает на первую атаку, стремясь избежать полноценного вступления в войну США, но при этом обмен ударами между Израилем и Ираном продолжится. Однако, если американские удары повторятся, то ответить на них иранцы в любом случае будут вынуждены.

3. США и Израиль заявляют о завершении атак на Иран, объявив, что "все цели выполнены, все ядерные объекты разрушены". Иран также прекращает атаки на Израиль. Не исключено, что именно такой вариант считает идеальным Трамп. Но неизвестно, считает ли его таковым Нетаньяху и Иран. У них могут быть совсем иные планы на будущее.