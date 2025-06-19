Президент США Дональд Трамп примет решение о военных действиях против Ирана в течение двух недель. Штаты ожидают согласия Тегерана на заключение сделки, которая будет предусматривать запрет для него на обогащение урана.

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Ливитт.

"Относительно текущей ситуации вокруг Ирана, я понимаю, что в СМИ возникло множество спекуляций по поводу решений президента и возможного прямого участия США. В связи с этим у меня есть заявление непосредственно от президента, и я цитирую: "Учитывая, что существует существенный шанс начала переговоров с Ираном — которые могут как состояться, так и нет — я приму решение о том, идти ли дальше, в течение ближайших двух недель", - сказала Ливитт.

Ранее агентство Reuters сообщило, что представители Ирана и США ведут телефонные переговоры с момента начала ударов Израиля.

При этом Иран настаивает на сохранении за ним права владения центрифугами для обогащения урана, а также продолжает заявлять, что ответит США на их вступление в войну.

Подробнее о том, как изменит мир возможное вступление США в войну Израиля с Ираном, "Страна" писала в отдельном материале.