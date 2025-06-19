Иран продолжает заявлять, что ответит США, если они решат вступить в войну на стороне Израиля. Об этом сообщает Atab News.

"Если США захотят активно вмешаться в поддержку Израиля, у Ирана не будет иного выбора, кроме как использовать свои инструменты, чтобы преподать агрессорам урок и защитить себя... наши военные руководители имеют все необходимые варианты на столе", - заявил замминистра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади.

Он призывает США, "по крайней мере, оставаться в стороне".

Вчера угрозы военного ответа США озвучивал верховный лидер Ирана Али Хаменеи. По его словам, Иран будет "крепко стоять", не намерен сдаваться и ответит на любое военное вмешательство США, нанеся "невосполнимый урон".

Президент США Дональд Трамп же продолжает требовать капитуляции Ирана - при этом давая, понять, что еще готов заключить сделку без войны.

По данным Wall Street Journal, Трамп сообщил своим советникам, что одобрил планы атаки на Иран, но пока откладывает их реализацию в ожидании, что Тегеран откажется от ядерной программы.