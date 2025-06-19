Решение президента США Дональда Трампа вступить в войну с Ираном, если таковое будет принято, может кардинально изменить всю мировую повестку. Причем гораздо больше, чем ее уже поменяла война в Украине.



Нынешняя война на Ближнем Востоке, как мы уже писали, может развиваться по одному из трех сценариев.



Первый: затяжная война по типу той, что Израиль ведет с ХАМАС уже полтора года, или недавних войн американцев в Ираке и в Афганистане.



Второй: быстрый крах иранской власти.



Третий: сделка об иранской ядерной программе.



Если последний вариант, по сути ничья (США и Израиль частично добьются своих целей, но при этом аятолла сохраняет власть в Иране и в целом курс страны), то первые два могут привести к огромным последствиям для всего мира.



Все происходящее вокруг нападения Израиля на Иран - это, по большому счету, реванш концепции неоконсерваторов (неоконов) времен Джорджа Буша-младшего.



Неоконы считали, что США могут своей военной силой поменять миропорядок так, как считают нужным, устранить от власти в разных странах плохих парней и привести хороших. В рамках этой концепции американцы напали на Ирак в 2003 году и захватили его. Но затем они ввязались там в очень долгую войну, которая не имела успеха (как и ранее начатая война в Афганистане) и в итоге привела к краху самих неоконов, кандидат от которых Джон Маккейн разгромно проиграл на выборах в 2008 году.



Победивший на них Барак Обама провел ревизию неоконсервативного курса. В Вашингтоне стало преобладающим мнение об ошибочности попыток американской армии силой менять миропорядок. Сначала оно стало доминирующим в Демократической партии, а после победы Трампа в 2016 году на выборах президента США неоконы начали терять и контроль над своей базой – Республиканской партией.

Символом смены курса стал вывод американских войск из Афганистана. Во время войны в Украине основой политики Джо Байдена являлся тезис о том, что США должны помогать Киеву, но ни при каких обстоятельствах не ввязываться в войну напрямую. Отдельные представители школы неоконов типа Виктории Нуланд оставались при высоких должностях (что сказывалось, например, на характере американской политики в отношении РФ и Украины), однако определяющего влияния на общий курс США они уже не имели.

Приход к власти Трампа, который постоянно повторял, что Америка должна прекратить ввязываться в войны по всему миру и не тратить на них деньги, а сосредоточиться на решении своих накопившихся проблем, казалось, забил последний гвоздь в крышку гроба неоконсерваторов. В общем, первые шаги Трампа, нацеленные на прекращение войны в Украине, а также отказ назначать на высокие должности представителей старого республиканского истеблишмента, показывали, что новый президент двигается именно в этом направлении. За это его публично прокляли Джон Болтон и многие другие неоконы, но не все. Часть неоконсерваторов избрала другую тактику: льстить Трампу, повторять, какой он великий и могучий, подводя к мысли, что всем врагам Америки показать пора кузькину мать. Самым известным представителем этой группы является сенатор Линдси Грэм – один из ключевых лоббистов американского ВПК и инициатор законопроекта о введении 500%-ных пошлин против покупателей российских энергоносителей.

Однако еще неделю назад казалось, что у этой группы нет никаких шансов. Сам Трамп и его ближайшее окружение придерживались совсем иной стратегии. Но все изменило 13 июня.



По данным западных СМИ, Трамп накануне был против атаки Израиля, хотя и не запретил ее. Но успех первых дней резко поменял его отношение, и он фактически приписал этот успех себе. А неоконы решили воспользоваться ситуацией, чтобы обратить Трампа в свою веру.



По данным Bloomberg, именно Грэм, с которым Трамп в последние дни несколько раз говорил по телефону, является одним из главных сторонников вовлечения США в войну против Ирана. И эти усилия имеют шансы на успех.

У Трампа с начала его президентства почти не было никаких побед. Все, за что он брался, шло под откос: быстро прекратить войну в Украине он не смог, начатую тарифную войну против всего мира был вынужден свернуть, как и тарифную войну против Китая. Нарастали и внутренние проблемы, связанные с усилением сопротивления демократов.

Но сейчас неоконы и Биньямин Нетаньяху ему как бы показывают путь к реабилитации. Они убеждают Трампа, что Иран уже почти повержен, американцам осталось нанести последний сокрушительный удар - и режим аятолл падет. Таким образом Трамп получит быструю победу малой кровью и на чужой территории, войдя в историю как величайший президент Америки.

Среди сторонников Трампа есть и другие точки зрения, которые, например, транслирует Такер Карлсон, выступающий против ввязывания в войну.



Но тут все будет зависеть от хода боевых действий в Иране, если в них примут участие США.



Если под ударами американцев и Израиля власть в Иране действительно быстро рухнет либо если она падет еще до вмешательства США, то это, безусловно, резко усилит влияние неоконов на Трампа, что скажется на американской политике по всему миру.

Трамп может почувствовать вкус к войне и, например, попытаться на кураже свергнуть власть коммунистов на Кубе либо захватить Гренландию. Или аннексировать штат Альберта в Канаде, где добывают большую часть канадской нефти и существуют сепаратистские настроения. Или ничего не захватывать и не аннексировать, а просто жестко потребовать от Канады и крупнейших европейский стран следовать во всем в фарватере Вашингтона и свернуть леволиберальный курс.



Не случайно один из самых видных представителей леволиберального истеблишмента Эмманюэаль Макрон призывает не пытаться менять режим в Иране и выступает за переговоры и деэскалацию. Он понимает, что быстрый успех в Иране крайне усилит Трампа и, соответственно, может активизировать его давление на леволиберальные круги.



Впрочем, у неоконов в Европе недавно появился важный союзник – близкий к ним канцлер Германии Фридрих Мерц, который, в отличие от Макрона, занял четко произраильскую позицию, заявив, что "Израиль делает за нас грязную работу".



В целом быстрый успех в Иране может подтолкнуть США ускорить демонтаж системы миропорядка, сложившейся после Второй мировой войны, меняя его на право сильного.



Процесс этот и так активизировался после вторжения России в Украине. Причем в случае РФ до сих пор непонятно, зачем ей шатать этот миропорядок, в котором она имеет право вето, доставшееся по наследству от СССР, в свою очередь, получившего его на правах победителя во Второй мировой после уплаты за победу огромной цены – 27 миллионов жизней.



А вот в случае с США мотивация уничтожения миропорядка, основанного на правилах и утверждения права сильного более понятна: Америка является (пока) самой сильной в военном отношении державой мира и ведущей экономикой. Конечно, у нее есть много своих проблем, которые войны могут только усугубить, однако если успех в Иране будет достигнут быстро, это может создать в Белом доме иллюзию, будто и со всеми остальными недругами в мире можно справиться так же легко, как с аятоллой.



Если США и Израиль одержат быструю победу над Ираном, кроме прочего это может кардинально изменить подход Вашингтона к войне в Украине, резко усилив позиции подобных Грэму, считающих, что на РФ нужно максимально жестко давить, а не договариваться с ней. И уже поступают сигналы о том, что отношение Трампа к Москве меняется. Например, еще на выходных он довольно позитивно оценил предложение Владимира Путина выступить посредником в урегулировании между Ираном и Израилем. А уже вчера дал откровенно пренебрежительный в отношении Путина комментарий, посоветовав ему вместо посредничества на Ближнем Востоке заняться Россией и завершением войны в Украине.

Конечно, у Москвы еще будет шанс быстро закончить войну, приняв предложение Трампа о прекращении огня по линии фронта. Но, во-первых, нет гарантии, что Кремль этим шансом воспользуется, а не будет и дальше верить в то, что Украина вот-вот рухнет. Во-вторых, этот шанс России могут вообще не дать. Неоконы и прочие представители "партии войны" на Западе всегда выступали против прекращения боев по линии фронта, что означало бы признание де-факто российского контроля над почти 20% украинской территории, требуя и дальше "добивать Путина", усиливая поддержку Украины и давление на РФ. Поэтому усиление влияния на Трампа Грэма и ему подобных может привести к тому, что президент США откажется от призывов к завершению войны по линии фронта и резко ужесточит условия для Москвы вплоть до возвращения к "формуле мира Зеленского" с выводом российских войск на границы 1991 года и выплатой репараций.



Прямое вступление в войну США маловероятно из-за наличия у РФ ядерного оружия, хотя не исключены попытки прощупать, насколько Путин готов его применить, например, через блокаду портов Балтийского моря. Но прочий арсенал средств воздействия вполне может быть использован: усиление санкций, увеличение поставок оружия Украине, стимулирование роста антироссийских настроений в элитах постсоветских стран – Азербайджана, Беларуси, Казахстана и других.



Также Трамп может на волне эйфории быстрой победы в Иране попытаться создать трудности и Китаю, перерезая его логистические коридоры.



В ответ Россия и Китай способны со своей стороны начать резкое повышение ставок. Москва может пригрозить применением ядерного оружия, Китай – ввести ограничения на экспорт редкоземельных металлов и предпринять другие действия. И мир сделает очень крупный шаг к глобальной войне.



Но, повторимся, это в случае реализации сценария быстрой победы США и Израиля над Ираном либо падения власти в Тегеране еще до вмешательства Америки.



Другой сценарий – отсутствие быстрой победы и затягивание войны либо участие в ней США с последующим выходом из конфликта из-за отсутствия успеха - тоже окажет очень большое влияние на мир, но совершенно иное. Такой сценарий резко обострит все имеющиеся у США проблемы – экономические, геополитические, внутриполитические - и может поставить Америку и лично Трампа на грань краха, приведя к концу эпохи мирового доминирования Штатов.



Огромный внешний долг, деиндустриализация, потеря конкурентноспособности экономики, нарастающие внутренние противоречия – все это война в Иране максимально усугубит для США в случае отсутствия быстрого успеха.

Выводы. В ближневосточной войне ситуативно совпадают интересы леволиберальных врагов Трампа на Западе, России и Китая: для них быстрая и триумфальная победа Трампа и Нетаньяху над Ираном опасна.



Для РФ и Китая было бы выгодно втянуть США в затяжную войну на Ближнем Востоке, однако здесь вопрос в том, достаточно ли для выполнения этой задачи устойчива власть в Тегеране и есть ли у Москвы и Пекина готовность и возможности поддержать эту устойчивость в случае возникновения проблем.



Огромные ставки, которые сейчас на кону в войне с Ираном, глобальные последствия как быстрой победы в ней США и Израиля, так и ее отсутствия, оставляют вероятность на то, что игру все-таки решат свести в ничью путем заключения сделки о ядерной программе. Судя по утечкам в прессу, именно такой вариант считает оптимальным Трамп. Так же считают Европа, Россия, Китай и страны Ближнего Востока. Однако понимание условий этой сделки у всех свое. Не говорят уже о том, что сами две воюющие страны – Израиль и Иран - видят эти условия очень по-разному.



А потому варианта вступления в войну США исключать нельзя. При любом исходе это может изменить мир радикальным образом.