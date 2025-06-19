Иранский министр провел несколько прямых переговоров с представителем Вашингтона на фоне обострения конфликта с Израилем.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Специальный посланник США Стивен Уиткофф и министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи несколько раз общались по телефону с тех пор, как Израиль начал наносить удары по Ирану на прошлой неделе, пытаясь найти дипломатическое решение кризиса, сообщили агентству Reuters три дипломата.

По словам дипломатов, Арагчи заявил, что Тегеран не вернется к переговорам, если Израиль не прекратит атаки, начавшиеся 13 июня.

Источники добавили, что переговоры включали краткое обсуждение предложения США, переданного Ирану в конце мая, которое направлено на создание регионального консорциума по обогащению урана за пределами Ирана. Тегеран до сих пор отклонял это предложение.

Между тем президент США Дональд Трамп на днях заявил, что ожидает "полной капитуляции" Ирана в войне с Израилем и не желает вести переговоры с Тегераном.

А сегодня президент РФ Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, посвященный в основном войне Израиля и Ирана.