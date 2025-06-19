Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, посвященный "в основном" войне Израиля и Ирана.

Об этом сообщили в Кремле.

Путин заявил лидеру Китая о готовности быть посредником.

Также они обсудили Центральную Азию, где Москва и Пекин "готовы скоординировать подходы". И саммит G7, "отметив проявившиеся там шероховатости".

Напомним, президент США Дональд Трамп отверг предложение Путина выступить посредником. А после этого заявил, что Россию зря выгнали из G7 и покинул мероприятие досрочно.

Ранее Путин поговорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, предложив стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.

В разговоре с Пезешкианом Путин сказал, что РФ поддерживает урегулирование ситуации с иранской ядерной программой путем переговоров.

Также сегодня МИД РФ снова заявил, что американские удары по Ирану "чреваты неконтролируемыми последствиями", и призвал воздержаться от этого.

Bloomberg со ссылкой на источники, сообщает, что высокопоставленные чиновники США готовятся к возможному удару по Ирану в ближайшие дни.