Пекин осуждает "нарушения Израилем суверенитета, безопасности и территориальной целостности Ирана" и "выступает против усиления и расширения конфликтов".

Об этом заявил представитель Китая Фу Цун во время выступления на экстренном заседании Совета Безопасности ООН.

Он сказал, что Китай "глубоко обеспокоен серьезными последствиями, которые могут повлечь за собой соответствующие действия Израиля".

"Мы призываем Израиль немедленно прекратить все военные авантюры и избегать дальнейшей эскалации напряженности", - сказал Фу Цун.

Китай "всегда был привержен мирному урегулированию иранской ядерной проблемы путем диалога и переговоров и выступает против применения силы и незаконных односторонних санкций, а также вооруженных нападений на мирные ядерные объекты".

"Право Ирана на мирное использование ядерной энергии как участника Договора о нераспространении ядерного оружия должно полностью уважаться", - добавил представитель КНР.

Напомним, Израиль в ночь на 13 июня нанёс масштабный удар по территории Ирана. Погибли около 80 человек, среди них высокопоставленные иранские военные руководители и учёные-ядерщики. Тегеран атаковал в ответ.

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