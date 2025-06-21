Тегеран готов к урегулированию ядерного спора путем переговоров - также как была заключена ядерная сделка в 2015-м году.

Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, передает Anadolu.

"Дипломатия работала в прошлом и может работать в будущем. Но агрессию необходимо прекратить, чтобы мы могли вернуться к дипломатии", – сказал глава МИД.

Аракчи отметил, что Иран готов к "решению путем переговоров, как в 2015 году".

По его словам, участие США в нападении Израиля на Иран будет "очень опасно для всех".

Напомним, что на проходивших до нападения Израиля на Иран переговоров, главным камнем преткновения был вопрос обогащения урана. Соединенные Штаты же настаивали на его полном прекращении и на демонтаже всей инфраструктуры по обогащению.

В свою очередь Иран отказывался, однако был готов проводить обогащение под контролем международных экспертов.

Это же несовпадение позиций было зафиксировано и во время вчерашних переговоров Ирана и европейцев в Женеве.

Напомним, президент США Дональд Трамп дал Ирану две недели, чтобы отказаться от ядерного оружия.