Президент США Дональд Трамп намерен до последнего пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем, однако готов "сделать все необходимое", если переговоры окончательно зайдут в тупик.

Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс, пишет Fox News.

"Он сказал, что будет придерживаться дипломатических методов до тех пор, пока это будет возможно. И как только он решит, что дипломатия полностью себя исчерпала, что дополнительные переговоры ничего нам не дадут, президент, полагаю, сделает все необходимое, чтобы положить конец обогащению урана [Тегераном] и покончить с иранской ядерной программой", - сказал Вэнс.

Напомним, Белый дом дал Ирану две недели, чтобы отказаться от ядерного оружия. Штаты ожидают согласия Тегерана на заключение сделки, которая будет предусматривать запрет для него на обогащение урана.

СМИ пишут, что президент США медлит с принятием решения о вступлении в израильско-иранскую войну, потому что боится, что Иран станет "еще одной Ливией".