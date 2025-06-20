Президент США Дональд Трамп медлит с принятием решения о вступлении в израильско-иранскую войну, потому что боится, что Иран станет "еще одной Ливией".

Об этом сообщает The New York Post со ссылкой на источники.

По словам трех источников, близких к американской администрации, в последние дни президент особо упомянул десятилетнее погружение Ливии в анархию в 2011 году – после того, как США присоединились к бомбардировкам НАТО с целью свержения Муаммара Каддафи.

Трамп "не хочет, чтобы это превратилось в Ливию", сказал один инсайдер, знакомый с обсуждениями в администрации относительно возможного присоединения к авиаударам Израиля по объектам ядерной программы Ирана.

В четверг днем пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что президент выжидает, прежде чем принять решение о присоединении к ударам Израиля, "исходя из того факта, что существует значительная вероятность переговоров с Ираном, которые могут состояться или не состояться в ближайшем будущем".

Один из источников The Post сообщил, что до того, как Израиль начал воздушное нападение на Иран, он лично слышал, как президент в частной беседе говорил о своей обеспокоенности тем, что Иран может уподобиться Ливии. Другие источники были проинформированы теми, кто слышал, как он говорил это же после начала конфликта на прошлой неделе, а один источник, близкий к администрации, сообщил, что он также упомянул Афганистан и Ирак.

Пятый источник, осведомленный о соображениях Трампа, сообщил, что президент, по всей видимости, склоняется к тому, чтобы отдать приказ об ограниченных авиаударах с целью уничтожить ядерные объекты Ирана в Фордо и Натанзе с помощью 30 000-фунтовых "бункерных" бомб, которые нельзя перевозить на израильских самолетах.

"В Ливии бомбардировки были гораздо более масштабными, и в итоге это привело к смене режима. Если режим в Иране падет, то это будет не по вине Трампа, потому что это не является целью его весьма ограниченного удара", – добавил он.

Этот источник выразил обеспокоенность тем, что "мы получим кого-то похуже Хаменеи".

Напомним, вчера Трамп дал Ирану две недели, чтобы отказаться от ядерного оружия.

Между тем в МАГАТЭ заявили, что данных о систематической программе Ирана по созданию ядерного оружия нет.