"Иран не хочет разговаривать с европейцами – он хочет говорить с нами".

Об этом заявил президент США Дональд Трамп, комментируя переговоры Тегерана с европейскими министрами в Женеве, передаёт американский информационный канал Fox News.

Другие заявления Трампа:

"Ирану потребовались бы недели или месяцы, чтобы получить ядерное оружие".

"Я, возможно, поддержу прекращение огня".

При этом, как сообщает британская телевизионная корпорация ВВС, отсрочка решения по Ирану на две недели – это максимум, что может предоставить Вашингтон для мирного урегулирования конфликта Израиля с исламской республикой.

Журналисты спросили главу Белого дома, на какое время он в действительности отложил свое решение о том, вступать ли в войну с Тегераном на стороне Тель-Авива.

"Я даю им (Ирану) период времени, и я бы сказал, что две недели – это максимум", – ответил Трамп.

При этом американский лидер снова заявил, что глава нацразведки США Тулси Габбард ошибается в оценке потенциала Ирана по созданию ядерного оружия.

"Ваше разведывательное сообщество утверждает, что нет никаких доказательств того, что Иран создает ядерное оружие", – сказал ему журналист.

"Мое разведывательное сообщество ошибается, кто это сказал?" – ответил вопросом Трамп.

"Ваш директор национальной разведки Тулси Габбард", – ответил журналист.

"Она ошибается", – сказал Трамп.

"Трудно просить Израиль прекратить атаки, когда они побеждают. Мы ведем переговоры с Ираном и посмотрим, что произойдет", – добавил президент США.

Ранее американские журналисты выяснили, почему Трамп тянет со вступлением США в войну с Ираном.

Напомним, Белый дом уже дал Ирану две недели, чтобы отказаться от ядерного оружия.