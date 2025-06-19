Президент Владимир Зеленский заявил, что войну в Украине нужно закончить до конца президентского срока Дональда Трампа. То есть до 2029 года.

Об этом он сказал в своем вечернем видеообращении.

"Чтобы не было никаких ультиматумов. Нужно реальное прекращение огня. Нужно реальное завершение войны. Украина готова к встрече на самом высоком уровне, и этот уровень — это уровень решений. Я готов встретиться в любом формате с теми, кто принимает решения и обладает соответствующими полномочиями. В том числе и с Путиным, хоть он и передал конституционные полномочия минимум на три срока. И мы хотим завершить войну в этот президентский срок Трампа. Я очень рассчитываю на его помощь. Очень рассчитываю на влияние Соединённых Штатов. Это то, что может помочь. Нужны санкции, нужна дипломатия, нужна безопасность", – заявил Зеленский.

Напомним, Трамп будет в Белом доме до 20 января 2029 года.

Напомним, ранее Трамп вновь призвал Украину и Россию "закончить эту глупую войну".

Подробнее о том, что происходит с мирными переговорами и какова перспектива завершения войны в Украине, "Страна" писала в отдельном материале.