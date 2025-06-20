Президент России Владимир Путин сделал несколько заявление об израильско-иранской войне.

Они прозвучали во время общения с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме.

По словам главы Кремля, "Израиль сегодня – почти русскоговорящая страна, там проживает большое количество выходцев из СССР, Москва это учитывает".

"Мы поддерживаем Иран в борьбе за его интересы. А что мы должны были делать? Начинать боевые действия?" - сказал он.

"Россия продолжает работу на АЭС "Бушер" в Иране и получила от Нетаньяху и Трампа заверения о безопасности своих сотрудников там. Мы, несмотря на всю сложность ситуации, несмотря на определенную опасность, продолжаем эту работу. Мы не эвакуируем наш персонал оттуда. У нас есть определенные обязательства. И мы защищаем право Ирана на мирный атом. Не на словах, а на деле", - также добавил Путин.

Ранее мы сообщали, что вчера Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин провели телефонный разговор, посвященный в основном войне Израиля и Ирана.

В самом начале конфликта Путин говорил с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху и президентом Ирана Масудом Пезешкианом, предложив им стать посредником в урегулировании конфликта между Израилем и Ираном.