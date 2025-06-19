Только 65% ракет, запущенных Ираном за последние 24 часа, были перехвачены системой ПРО "Железный купол" Израиля по сравнению с почти 90% днем ранее.

Об этом сообщил NBC News высокопоставленный представитель разведки Израиля.

"У Ирана по-прежнему есть очень современные ракеты, и они их используют", – заявил бывший высокопоставленный сотрудник израильской разведки.

Чиновник заявил, что более быстрые иранские ракеты, запущенные в последний день, также дали Израилю меньше времени на подготовку, прежде чем снаряды достигнут своих намеченных целей.

"До вчерашнего дня мы получали раннее предупреждение примерно за 10-11 минут до того, как ракеты действительно упали. Но сегодня утром это было за шесть или семь минут. Это означает, что ракеты, вероятно, были намного быстрее предыдущих", – сказал источник.

Напомним, сегодня утром Иран нанес новый ракетный удар по Израилю. Было попадание по больнице в Беэр-Шеве.

Перед этим ночью Израиль атаковал в Иране неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе.

"Страна" подводила итоги первых дней войны Израиля против Ирана в отдельном материале.