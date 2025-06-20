В Женеве прошли переговоры министров иностранных дел Ирана, Евросоюза, Великобритании, Франции и Германии, посвященные ситуации на Ближнем Востоке. Это первый раз, когда глава иранского МИД Аббас Аракчи лично встретился с представителями других государств с начала атак Израиля.

О результатах переговоров сообщают мировые СМИ. Они приводят основные заявления участников переговоров.

ЕС: Мы договорились продолжить открытые переговоры с Ираном и обсудить не только ядерные вопросы.



Великобритания: Мы стремимся продолжить текущие переговоры с Ираном.



Франция: Поддержка Ираном террористических группировок, поддержка России посредством беспилотников и западные заключенные являются для нас проблемами. Ожидаем от Ирана готовности к диалогу, в том числе с США, для достижения переговорного решения этого кризиса. Военного решения ядерной проблемы Ирана не существует.



Германия: Важно, чтобы США участвовали в дальнейших переговорах и поиске решения.

Иран: Нам нужны срочные действия. В противном случае вся система международного права, основанная на ООН, подвергнется эрозии и краху. Иран готов рассмотреть дипломатические пути, однако его оборонные возможности не подлежат обсуждению. Ядерная программа носит мирный характер и находится под контролем МАГАТЭ.

По информации The Wall Street Journal, в целом Иран и европейские страны не достигли никакого прогресса на переговорах в Женеве. Как пишет газета, Великобритания, Франция и Германия присоединились к позиции США и потребовали от Ирана полностью прекратить обогащение урана на своей территории, однако Тегеран категорически отказывается.

А издание Politico пишет, что с помощью переговоров в Женеве Европа стремилась дать президенту США Дональду Трампу время передумать втягивать свою страну в войну против Ирана. По информации издания, европейские чиновники в частном порядке надеялись дать Трампу возможность свернуть с его нынешнего пути к военным действиям.

"Есть что-то, что сдерживает Трампа", – сказал Politico европейский дипломат.

Он напомнил, как Трамп сказал, что США готовы присоединиться к военным ударам Израиля, но "ничего не происходит – здесь есть возможность".

"Мы не должны недооценивать, насколько Трамп ненавидит войну", – добавил дипломат.

Между тем Трамп обращается к Тегерану в ультимативной форме. Вчера он дал Ирану две недели, чтобы отказаться от ядерного оружия.

А раньше потребовал его капитуляции.