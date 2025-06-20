Иран пойдет на создание ядерного оружия в случае американской атаки на объект по обогащению урана в Фордо или убийства Израилем верховного лидера Али Хаменеи.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на оценку американской разведки.

В разведсообществе США заявляют, что в настоящее время Тегеран действительно накопил большой запас обогащенного урана, необходимого для создания атомной бомбы.

Однако уточняется, что решение об этом еще не принято, а новые указанные американские оценки не основаны на недавно собранных разведданных.

При этом израильская разведка полагает, что Иран может создать ядерное оружие за 15 дней.

Напомним, президент США Дональд Трамп резко отозвался о главе американской разведки Тулси Габбард, потому что она не считает, что Тегеран решил создать ядерное оружие.

Также Иран отрицает, что провел переговоры с США, о чем вчера сообщала пресса, но встретится сегодня с европейцами.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что США запросили переговоры, но Тегеран их отверг, заявив, что в условиях ударов Израиля это невозможно.

При этом Иран намерен сегодня провести переговоры в Женеве с европейскими министрами - Франции, Британии, Германии и ЕС.

Напомним, у Трампа заявили, что он примет решение о военных действиях против Ирана в течение двух недель. Хотя СМИ пишут, что США могут ударить по Ирану уже на выходных.