Израильская армия заявила о серии ударов по целям в Тегеране, в том числе по объектам военной промышленности и ядерным разработкам.

По данным ЦАХАЛ, в операции участвовали более 60 истребителей, которые использовали около 120 боеприпасов.

Целями стали предприятия по производству компонентов для ракет, материалы для литья двигателей, а также штаб-квартира центра исследований и разработок СПАНД, связанного с иранской ядерной программой. По утверждению израильской стороны, этот объект занимается разработкой передовых технологий и вооружений.

Кроме того, был поражен еще один объект, используемый для создания ключевого компонента ядерного оружия. Также сообщается, что израильские военные перехватили четыре беспилотника, запущенных с территории Ирана.

Также сегодня утром Иран нанёс удары по израильской Беэр-Шеве. Пострадали пять человек, повреждены здания и автомобили.

CNN пишет о попадании по технопарку (по данным пабликов, там располагался, в частности, офис компании Microsoft).

Напомним, вчера Израиль ночью атаковал в Иране неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе. Согласно спутниковым снимкам, пострадали башни и купол в Араке.