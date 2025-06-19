Неактивный реактор в иранском Араке поврежден.

Об этом сообщает "Би-Би-Си" со ссылкой на спутниковые снимки американской компании по производству и обслуживанию спутников связи Maxar Technologies.

Первый был сделан 18 июня, второй – 19-го. Их сравнение показывает, что пострадал купол реактора, в верхней части сооружения видна пробоина.

На снимках также видны повреждения нескольких башен и других сооружений комплекса. По меньшей мере две башни выглядят частично поврежденными, а еще два строения рядом с ними кажутся почти полностью разрушенными.

Обе стороны сегодня подтвердили факт удара по реактору в Араке.

Утром мы писали, что Израиль ночью атаковал в Иране неактивный ядерный реактор в Араке и ядерный объект в Натанзе. Израильская сторона заявляла об ударе по конструкции уплотнения активной зоны реактора, которая является ключевым компонентом в производстве плутония.

Также сообщалось, что Израиль рассматривает возможность рейда спецназа на ядерный объект Ирана в Фордо, если его не удастся достать специальными американскими бомбами.