В случае ударов США по Ирану Тегеран в ответ может атаковать американские военные базы и перекрыть Ормузский пролив, после чего Белый дом в итоге все равно вернется к переговорам.

Об этом пишет британский журнал The Economist в редакционном тексте о возможном вступлении США в войну на Ближнем Востоке.

"Иран может приберечь ракеты для регионального нападения. У него также могут быть террористические ячейки по всему миру. Представьте себе, что сейчас он начнет убивать американских солдат и мирных жителей или что он взвинтит цены на энергоносители, взорвав нефтяную промышленность Саудовской Аравии или заблокировав Ормузский пролив - жизненно важный водный путь для нефтяных и газовых танкеров. Трампу придется принять ответные меры. Куда это приведет Америку? Рано или поздно Америка поймет, что переговоры предлагают наименее плохой путь и что отказ Нетаньяху поддерживать их является препятствием", - говорится в статье.

Между тем агентство Tasnim публикует инфографику, куда могут долететь иранские ракеты. Судя по изображению, они способны достичь десяти американских военных баз, расположенных в регионе.

Ранее СМИ писали, что Дональд Трамп серьезно рассматривает возможность присоединения к войне и нанесения удара по ядерным объектам Ирана.

Сегодня Вашингтон сообщил, что глава белого дома примет решение о военных действиях против Ирана в течение двух недель.