Россия направила США сигнал с призывом воздержаться от удара по Ирану. Об этом сообщил израильский телеканал Kan 11 со ссылкой на источники.

По данным источников, участвующих в контактах между Москвой и Вашингтоном, "это не угроза, а попытка отговорить президента США Дональда Трампа от принятия решения о нападении".

Уточняется, что в итоге Трамп может отказаться от участия в боевых действиях против Ирана и продолжить делать ставку на дипломатические каналы.

При этом в оборонных кругах признают, что неясно, стоит ли верить озвученному Трампом двухнедельному сроку на принятие решения. Один из израильских источников назвал текущие военные достижения Израиля "значительными и продвинутыми", но отметил, что политическое завершение операции не просматривается, и планы по ее дальнейшему ходу остаются неясными.

Без участия США операция Израиля против Ирана может продлиться еще несколько недель, тогда как с Америкой задач можно достичь гораздо быстрее, пишет телеканал.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что Трамп намерен до последнего пытаться урегулировать конфликт с Ираном дипломатическим путем, однако готов "сделать все необходимое", если переговоры окончательно зайдут в тупик.

Ранее Белый дом дал Ирану две недели, чтобы отказаться от ядерного оружия.