Американские бомбардировщики B-2 вылетели в направлении военной базы в Индийском океане на фоне конфликта Израиля и Ирана.

Об этом сообщает UK Defence Journal.

По информации издания, за последние недели в регион были переброшены десятки американских самолетов, включая истребители, заправщики и платформы наблюдения.

Два суперавианосца ВМС США также действуют на передовой наряду с другими военно-морскими и военно-воздушными силами, отмечает издание.

Как известно, B-2 Spirit предназначен для дальних ударных миссий и способен доставлять как обычное, так и ядерное оружие. При этом он является единственным американским самолетом, специально разработанным как носитель сверхмощных бомб, способных разрушить глубокие подземные сооружения как, например, подземный ядерный центр Фордо в Иране.

Отмечается, что удар такими бомбами по этому центру называется наблюдателями как главная задача США, в случае если они вступят в войну.

"В настоящее время нет никаких признаков неминуемого удара. Однако, время для этого шага имеет значение, учитывая текущую напряженность вокруг ядерной программы Ирана и позицию США в регионе", - пишет издание.

Ранее СМИ писали, что Соединенные Штаты могут ударить по ядерным объектам Ирана.

Также уточнялось, что США уже перебрасывали свои самолеты-заправщики KC-135 и KC-46 через Атлантический океан в "беспрецедентно массовом" масштабе.